Genoa tra Candreva e Dele Alli: il punto

Getty Images

. E invece, dopo una domenica di voci insistenti che davano l'ex di Juve, Lazio e Inter ad un passo dai rossoblù, con l'inizio della nuova settimana arriva una brusca frenata.Non tutti in casa Grifone sarebbero infatti convinti della bontà di tesserare il 37enne romano. Malgrado un'ultima stagione giocata su buoni livelli con la Salernitana, pur culminata con l'area processione in Serie B dei campani, secondo quanto riferisce questa mattina Il Secolo XIX nell'ambiente rossoblùRiflessioni che avrebbero spinto la dirigenza a mettere almeno per il momento in stand by una trattativa che in troppi, forse precocemente, avevano dato ormai per concretizzata.

Niente ritorno a Genova, almeno per il momento, quindi per Candreva che all'ombra della Lanterna era già stato protagonista con la maglia della Sampdoria per due stagioni tra il 2020 e il 2022. Il Grifone resta comunque alla finestra sul mercato degli svincolati, alla ricerca di un profilo che sappia mettere d'accordo tutti e che lenisca parzialmente l'emorragia di defezioni che si è abbattuta sulla rosa di Alberto Gilardino. A tal proposito torna di attualità un altro nome accostato nel recente passato ai rossoblù: quello diOltre a una tenuta psicologica precaria, che lo ha portato a un periodo di riabilitazione in una struttura che si occupa di dipendenza, salute mentale e traumi, il, e avrebbe bisogno di diverse settimane per tornare ad una forma accettabile. Un tempo relativamente lungo che in questo momento della stagione il Genoa forse non è in grado di permettersi di aspettare.