Genoa, Gilardino: "Balotelli va tutelato". La decisione sui convocati, quando piò giocare

Non è ancora arrivato il momentodi Mariocon la maglia del. L'attaccante bresciano è tornatodopo un lungo periodo in bacino di carenaggio e, da, ha firmato con i rossoblù. Per chi vuole gustarsi il suo ritorno nel nostro campionato però c'è ancora da attendere.I rossoblù se la vedranno contro laal "Ferraris" nella giornata diper il turno infrasettimanale di Serie A. Alla vigilia della gara, l'allenatore Alberto, in conferenza stampa, ha dichiarato che il suo nuovo attaccantee che quindi per vederlo in campo servirà ancora del

“Balotelli è arrivato, abbiamo parlato tanto. So quello che può darci, come già detto non può risolvere i problemi da solo. Abbiamo previsto un percorso ditra sedute singole e in gruppo,, Il mio pensiero sarà fra una settimana lunedì a Parma. Pensiamo giorno dopo giorno, è un ragazzo che va tutelato in tutto per tutto, so quello che può darci, ma non può risolvere i problemi da solo, la priorità è sempre la squadra".

SuperMariopotrebbe quinditra qualche giorno. Il prossimo impegno del Genoa èPinamonti e compagni saranno di scena al Tardini contro ildi Pecchia in uno dei posticipi dell'undicesima giornata di Serie A.