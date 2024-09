Genoa, Gilardino: "Il derby azzera tutto. Non pensiamo di essere più bravi. Svincolati? Vedremo..."

Vigilia di derby per il Genoa e per Alberto Gilardino che come d'abitudine ha parlato con la stampa a 24 ore dal fischio d'inizio della gara.Una gara che il Grifone dovrà affrontare con diverse defezioni: "PGli altri però sono tutti recuperati. Messias stava recuperando dal suo problema ma ha dovuto prolungare un'assenza che mi auguro possa essere solo di pochi giorni. Ho sentito Ruslan in questi giorni, ha già voglia e desiderio di rientrare con la squadra. È un ragazzo straordinario, oltre ad un grande professionista. Lo aspettiamo e gli stiamo tutti vicino".

Venendo alla gara di domani, il tecnico piemontese non ha dubbi su come affrontarla: "C’è grande fermento per questa partita. Da parte nostra ci deve essere grande lucidità per affrontare questa partita.e.perché credo che chi ne avrà di più vincerà questa gara. Ai ragazzi ho detto che sono fortunati di vivere e giocare uno dei derby più belli, una delle partite più belle che faranno in carriera.Sarebbe molto grave e non lo accetterei".

Una puntualizzazione, infine, anche sul possibile arrivo di qualche svincolato in sostituzione di Malinovskyi: "Il mio pensiero va solo alla partita di domani. Posso però dire che non si può prendere un giocatore tanto per fare qualcosa.La società sta facendo le sue valutazioni e le affronteremo assieme dopo la gara"