Sembra davvero non conoscere sosta l'incetta di giocatori offensivi di cui si sta rendendo protagonista il Genoa in questa sessione di mercato.



Alla dozzina abbondante di punte attualmente sotto contratto con il Grifone si starebbe per aggiungere anche Moutir Chajia, attaccante esterno di 20 anni che i rossoblù stanno per prelevare dal Novara per circa 500 mila euro.



A Pegli, tuttavia, il belga d'origine nordafricana resterà ben poco. Per lui è già pronto un prestito annuale al Cosenza, squadra neopromossa in Serie B.