Genoa, niente Kotarski. Per la porta ora si punta su Gollini. Ma serve fare presto

Dopo Leo Romàn anche Dominik Kotarski sembra destinato a non diventare un nuovo giocatore del Genoa.proprietario del cartellino del 24enne portiere croato,I greci non hanno infatti alcuna intenzione di privarsi del loro estremo difensore titolare soprattutto in questo momento della stagione. Domani i bianconeri della Tessaglia saranno impegnati nell'andata del secondo turno dei playoff di qualificazione alla prossima edizione della Champions League contro i bosniaci del Borak Banja Luka. Una doppia sfida cruciale per le sorti del futuro prossimi del Paok che non può certo permettersi il lusso di ritrovarsi senza il suo numero uno alla vigilia di un appuntamento così importante.

. Dopo aver ceduto Josep Martinez all'Inter ai rossoblù non mancano i sostituti in casa dello spagnolo. Almeno dal punto di vista numerico Alberto Gilardino può infatti contare su Nicola Leali, Franz Stolz e Daniele Sommariva. Nessuno dei tre, tuttavia, sembra in grado di poter diventare il nuovo titolare dei pali rossoblù. E l'ammissione in qualche modo è arrivata nei giorni scorsi dallo stesso tecnico piemontese- ha rivelato il Gila -. Un secondo Martinez, insomma.

Tutto questo a poco più di due settimane dal via ufficiale della nuova stagione, che per il Grifone inizierà il 9 agosto con la gara di Coppa Italia contro la Reggiana e che anticiperà di sette giorni in debutto in campionato contro l'Inter. Ecco perchéI nomi sul taccuino degli inquilini di Villa Rostan sono molti e chiuse, per un motivo o per l'altro, le piste straniere sembrano ora concentrarsi soprattutto suNell'elenco figurano, in uscita dalla Fiorentina,dell'Udinese edi proprietà del Sassuolo. Nelle ultime ore, tuttavia, il nome più gettonato sembra essere quello ditornato all'Atalanta dopo la parentesi al Napoli ma fuori dai pensieri di Gian Piero Gasperini.

Ciò che è certo è che il Genoa deve fare presto. La nuova stagione incombe e i suoi pali, al momento, sono ancora senza un guardiano.