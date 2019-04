Tornerà in campo contro il Genoa, a quasi due mesi dallo strappo di inizio febbraio. Mauro Icardi, ha annunciato Luciano Spalletti, sarà tra i titolari dell’Inter nella partita di domani a Ferraris, contro il Genoa, e tra i betting analyst è fermento per il primo gol dell’argentino dopo la crisi con il club. Le possibilità sono ottime secondo Stanleybet.it, che offre la rete di Maurito a 2,00, alla pari con Lautaro Martinez e di un soffio avanti su Balde Keita, dato invece a 2,50. Con Icardi in campo sono buone anche le previsioni sui nerazzurri: la prima vittoria in trasferta con il Genoa dal 2011, riferisce Agipronews, si gioca a 2,05, per il pareggio e il segno «1» si sale a 3,15 e 3,90.