AFP via Getty Images

Genoa-Inter apre la stagione 2024/25 di Serie A con i campioni d'Italia in carica allenati da Simone Inzaghi che sfidano i padroni di casa guidati da Alberto Gilardino. Il sestetto arbitrale vede il signor Feliciani come primo arbitro, coadiuvato dagli assistenti: Costanzo e Passeri. Il quarto uomo è Rapuano mentre in sala var all'Iliad International Broadcast Centre di Lissone ci sono il Var Di Paolo e l'assistente Guida. Calciomercato.com vi racconta tutti gli eposidi da moviola della gara.Arbitro: Feliciani.Assistenti: Costanzo - Passeri.

Quarto ufficiale: Rapuano.VAR: Di Paolo.Assistente VAR: Guida.Tutto regolare nell'azione del gol. L'errore è di Sommer sul primo colpo di testa di Bani che anticipa Lautaro e Vogliacco al momento della ribattuta parte in posizione regolare.Manca un giallo per Acerbi che colpisce al volto, involotariamente ma prendendolo, Martin. Subito la chiamata dell'assistente che ferma l'azione e non concede il vantaggio a MessiasMkhitaryan perde palla e ferma poi con una trattenuta Milan Badelj che lo aveva saltato con un tunnel. Inevitabile il cartellino giallo.