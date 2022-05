Tra i tanti giocatori di proprietà del Genoa ma attualmente domiciliati altrove che potrebbero tornare in pianta stabile alla casa madre rossoblù c'è anche Filip Jagiello.



Il 24enne centrocampista polacco è reduce da due ottime stagioni con la maglia del Brescia e ha dimostrato di poter essere un elemento in grado di fare la differenza in Serie B. Nel biennio trascorso con le rondinelle l'ex Zagłębie Lubin è stato un titolare pressoché inamovibile, collezionando oltre 60 presenze impreziosite con ben 9 reti. Numeri che dimostrano come Jagiello potrebbe davvero risultare molto utile anche al tentativo di risalita del Grifone.