Un punto sul campo della Juve peral ritorno sulla panchina del Genoa. Così l’allenatore ha parlato a Sky Sport dopo la partita con i bianconeri: "Sapevo che potevamo fare bene, ma per pareggiare qui devi anche essere fortunato e così è stato. Abbiamo comunque fatto due buone settimane di allenamento, ho visto cose positive. Sia giovani che vecchi hanno grande entusiasmo, oggi hanno fatto tutti bene. Ringrazio Allegri per i complimenti, prendo tanti insulti che un po' di complimenti fanno piacere. Con il tempo proveremo a giocare anche meglio, ma abbiamo gestito bene palla oggi. La squadra è un po' cambiata dalle mie gestioni passate., abbiamo lavorato bene e deve crescere in convinzione. Mi è piaciuto molto, a me piace andare con più giocatori al tiro. Poi siamo stati bravi a non subire contropiedi. Il mio primo Genoa era forte fino a gennaio, oggi siamo forti ma giovani. Romero, Pereira, Radu e Kouamè sono ai primi passi, devi lavorare su situazione del corpo e gestione ma sono le cose più belle e divertenti per un allenatore".