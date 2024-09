Telenord - Genoa-Juventus a rischio: guasto nella sala Var, ecco cos'è successo

Getty Images

Clamoroso quanto viene svelato da Telenord:, valido per la sesta giornata di Serie A,, da disputare in uno stadio Marassi a porte chiuse (complice il caos post derby di Coppa Italia, perso contro la Sampdoria ai rigori),Un guasto alla Sala Var dello stadio Ferraris potrebbe non permettere a Genoa-Juventus, che si disputa a porte chiuse, di giocarsi all'orario prefissato (ore 18):, infatti,. Sembra esclusa, al momento, la pista dolosa, ma seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Ricordiamo che Genoa-Juventus si giocherà senza pubblico, in seguito alle violenze scatenate da alcune frange di tifosi rossoblù prima e dopo il derby di Coppa Italia di mercoledì sera: il Prefetto di Genova, dopo aver recepito le determinazioni dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ha deciso di far disputare la sfida in programma alle ore 18 al Luigi Ferraris a porte chiuse.