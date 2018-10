È terminata con una sorprendente vittoria della Virtus Entella l'amichevole disputata dal Genoa questo pomeriggio a Pegli.



La gara, svoltasi a porte chiuse, ha visto il successo per 2-1 dei chiavaresi allenati da Boscaglia. All'inizio vantaggio rossoblù firmato di testa da Mazzitelli nel primo tempo ha risposto nella ripresa la formazione levantina, capace di ribaltare il punteggio grazie ad un'autorete di Zukanovic e al gol di Caturano.



Da segnalare tra le file del Genoa, sceso in campo con molte seconde linee, l'infortunio occorso a Gianluca Lapadula che dopo aver colto una traversa ha dovuto abbandonare anzitempo il campo per una distorsione al ginocchio.



Questa la formazione schierata da Juric: Vodisek, Gunter, Lopez, Zukanovic, Medeiros, Mazzitelli, Veloso (dal 15' s.t. Rolon), Hiljemark, Omeonga, Lapadula, Pandev (dal 15' s.t. Lakicevic) .