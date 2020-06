Nonostante il rapporto contrattuale tra Lasse Schone e l'Ajax sia terminato alla fine della scorsa stagione, il legame che unisce il centrocampista danese al club di Amsterdam resta solidissimo.



Il Principe di Danimarca è del resto il calciatore straniero con più presenze nella storia dei lancieri e già questo dato basterebbe a riservargli un posto nella hall of fame della mitica formazione olandese.



Ma la dirigenza biancorossa non si è accontentata di annoverare il nome di Schone in almanacchi ed annali. Da qualche tempo la società ha infatti deciso di intitolargli un premio speciale da assegnare ogni anno al gol più bello messo a segno da un suo tesserato. Un omaggio che, come ricorda oggi la Gazzetta dello Sport, nasce anche dal fatto che Schone per cinque anni consecutivi è stato nominato nella rosa delle cinque reti più belle dell'Eredivisie, battendo tutti in tre occasioni.