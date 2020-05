In attesa di poter tornare a darsi battaglia in campo, Genoa e Sampdoria si sfidano sul fronte della solidarietà.



Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono state tantissime le iniziative benefiche che hanno coinvolto in prima persona le due società genovesi o i loro tesserati. Una mobilitazione di massa che ha portato a raccogliere decine di migliaia di euro da devolvere in opere benefiche. Un'attività che non conosce sosta, neppure adesso che la pandemia sembra volersi finalmente affievolire.



L'ultima campagna solidale rossoblucerchiata vede scendere in campo due dei centrocampisti più amati dai calciofili liguri, il genoano Lasse Schone e il sampdoriano Jakub Jankto. Nell'ambito dell'iniziativa 'Derby del Cuore' promossa dall'associazione Stelle nello Sport, i due mediani hanno infatti messo all'asta due loro maglie da gare autografate, i cui proventi andranno a sostenere la Gigi Ghirotti, onlus genovese ​che assiste malati terminali in hospice e a domicilio.