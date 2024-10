Genoa, la telenovela Balotelli continua: nuovo rallentamento nella trattativa

Getty Images

Come un elastico che un giorno si tende e quello dopo si contrae,Se ieri il giocatore attualmente svincolato sembrava ad un passo dallo sbarcare nel giro di poche ore nella Genova rossoblù, oggi la situazione pare tornata quella di due giorni fa con il centravanti bresciano nuovamente allontanatosi dal Grifone.Un tira e molla estenuante che va avanti ormai da alcune settimane e che vede emergere due linee nettamente contrapposte all'interno del club più antico d'Italia. Da una parte c'è chicome il tecnicocon in particolare l'amministratore delegato Andres Blazquez e il direttore sportivo Marco Ottolini ancora titubanti circa l'apporto che il 34enne potrebbe dare ad una squadra in crisi di risultati e di gioco.

che al netto sono circa la metà, fino al termine di questa stagione. In attesa che il Genoa decida il da farsi dei suoi confronti Balotelli passa le giornate ad allenarsi nella sua palestra privata postando video suoi e dei suoi preparatori atletici personali sulle proprie pagine social.Mario insomma aspetta, il Genoa nicchia ma il tempo scorre e tra tre giorni la squadra sarà nuovamente in campo, con Gilardino che contro la Lazio dovrà fare i conti con un'emergenza di uomini che gli ha falcidiato anche il reparto d'attacco.