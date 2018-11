Dopo le incertezze contro il Milan, prova a riscattarsi contro la sua ex squadra. Attento sulle conclusioni di Politano al 13’ e al 35’, è incolpevole in occasione delle quattro reti nerazzurre. Rischia con un doppio dribbling da brividi su Lautaro. Nella ripresa compie un miracolo su Perisic, ma non può nulla sul tap-in di Gagliardini.Disastroso. Che errori sui gol di Gagliardini! In occasione del vantaggio dei nerazzurri, regala il pallone al centrocampista nerazzurro, che non sbaglia; sul secondo, si lascia scappare Perisic nel cuore dell’area di rigore, che calcia a botta sicura, trovando un ottimo Radu. Si perde Nainggolan nel finale, con il belga che firma il 5-0torna dalla squalifica, stecca la prima a San Siro in carriera. Tiene a bada uno spento Lautaro Martinez, ma soffre tremendamente i tagli centrali di Perisic e Politano, che sorprende a più riprese la difesa genoana. Lascia andare Joao Mario in occasione del poker nerazzurro.Sovrastato da Gagliardini, si becca il giallo dopo appena 18 minuti. Troppo timido, soffre la velocità di Politano e non riesce a contenere gli inserimenti di Joao Mario e Gagliardini.Assente ingiustificato in fase offensiva, perde qualche pallone di troppo in ripartenza nel primo tempo. Dalbert stravince il duello sulla sua fascia.Joao Mario è imprendibile e l’ex Verona ne fa le spese. Tenta una timida conclusione nel primo tempo, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Prova a trascinare i suoi nella prima frazione, cala alla distanza.(Dall’35’ s.t.).Prova a dare geometrie ai suoi, ma il baricentro basso del Genoa lo costringe a un gran lavoro in fase di contenimento. In affanno sui continui interscambi dei centrocampisti avversari. Si becca un’ammonizione per una trattenuta su Handanovic.(Dal 13’ s.t.: Rileva Sandro per dare maggiore qualità, il portoghese risente di una condizione lontana dal top. Ammonito per un fallo su Keita).Prodotto del vivaio nerazzurro, torna per la prima volta a San Siro da avversario. Cerca invano di dare qualità alla manovra del Grifone, lascia solo Gunter, che soffre la vivacità di Politano e gli inserimenti di Gagliardini e Joao Mario.Sfiora il gol al 12’ con una grande azione personale: salta D’Ambrosio e calcia in porta, con la palla che sorvola la traversa. Grave errore in copertura in occasione del raddoppio di Politano. Ci riprova al 30’ con un tiro di prima intenzione, ma non centra lo specchio della porta. Nel secondo tempo tempo esce dal match.Svaria su tutto il fronte d’attacco a caccia di palloni giocabili. Prova a impensierire la difesa nerazzurra con qualche fiammata delle sue, ma non riesce a trovare la conclusione e creare grattacapi ad Handanovic.Applaudito dal suo vecchio pubblico, gioca al posto di un affaticato Piatek. Impalpabile, tocca pochissimi palloni. A inizio ripresa lascia il posto al polacco.(Dal 6' s.t.: pochi istanti e sfiora il gol con un colpo di testa dall’interno dell’area di rigore. La sua assenza si sente: con il suo ingresso, il Genoa alza il baricentro e prova timidamente a farsi edere in avanti. Il polacco lotta con de Vrij e Skriniar, ma è troppo solo).Sbaglia tutto. Fuori Piatek, che entra e si fa vedere, per un evanescente Pandev, conferma il classico 3-5-2, lasciando il tre contro tre in fase alla formazione di Spalletti, che ne approfitta e dilaga. Malissimo la difesa, che non riesce praticamente mai a contrastare gli avversari. Nonostante il doppio svantaggio dopo poco più di un quarto d’ora, una timidissima reazione arriva solamente nella ripresa.