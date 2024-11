Genoa, le pagelle di CM: Vogliacco dà la scossa, Miretti no

Getty Images

l'eccessiva calma con cui procede ai rinvii irrita il pubblico del Ferraris, che rumoreggia ogni volta che ha la palla tra i piedi. L'esatto contrario di come invece appare tra i pali, dove è reattivo nello schiaffeggiare la girata di Paz e solido nell'evitare il raddoppio di Fadera.: parte male, non trovando le giuste contromisure a Fadera che in almeno un paio di occasioni individua il varco giusto per sfondare senza però riuscire a far male al Grifone. Alla lunga tuttavia si riprende, risultando il migliore là dietro in una serata difficile per la difesa rossoblù. E nel recupero trova la gioia del gol sotto la Nord. Il secondo per lui in questo campionato.

si prende cura di Cutrone rendendolo inoffensivo per un tempo, quando i rischi per la retroguardia del Genoa arrivano però da altre parti. Nella ripresa, con il Grifone sbilanciato in avanti, soffre un po' di più.all'intervallo avrà probabilmente chiesto un'aspirina per lenire l'emicrania causatagli dalle giocate di Strefezza e Nico Paz che lo fanno letteralmente ammattire. Va un po' meglio, nella ripresa con il passaggio alla difesa a quattro. Ma non troppo.come cantava Ligabue, non avrà classe ma ha gambe, fiato e pure cuore fin si vuole. E le mette in campo fino alla fine provando a contagiare il resto della squadra.

(dal 35' stunico della mediana rossoblù a non venire travolto dall'onda comasca, pur giocando molto al di sotto dei suoi standard.(dal 27' stbuon impatto pur senza strafare)troppo nascosto, non dà ai compagni i riferimenti che servirebbero.corre molto sia in verticale che in orizzontale. Ma non sempre lo fa con la giusta cognizione di causa.Strefezza lo costringe sulla difensiva, mettendolo in difficoltà e impedendogli di affondare sulla fascia competenza.(dal 1' stmollo e impaurito non dà la scossa che sarebbe doveroso aspettarsi da uno come lui. Entrato a inizio ripresa, non arriva neppure al triplice fischio; dal 50' st).

da un suo errato disimpegno nasce la rete del vantaggio comasco. Prova a farsi perdonare fornendo a Ekhator la palla del possibile pareggio che il giovane compagno spreca. Gli va meglio nel finale quando impacchetta il gol di Vogliacco. Decisivo pure oggi.gioca ancora una gran partita ma la 'sporca' cercando un gol da fenomeno e divorandosi la palla del possibile pareggio.(dal 27' st: entro con il piglio del guerriero, smentendo con il suo atteggiamento i dubbi degli scettici. Prende un giallo questa volta sacrosanto ed evitabile, segno però della voglia che mette a disposizione della causa comune).

45' in balia di un avversario che, soprattutto dalla trequarti in su, sembra poter fare ciò che vuole. Il ridisegnamento tattico operato nell'intervallo mostra un Grifone diverso, più intraprendente e arrabbiato ma poco lucido al momento dell'ultimo passaggio. Poi ci pensano il Var, l'imprecisione offensiva del Como e la capocciata di Vogliacco sul filo di lana a regalargli mezzo sorriso.