Genoa, l'ex Lazio Bergodi rivela: "Sucu seguiva il Grifone da un anno"

Il Genoa ha ufficialmente cambiato proprietà. Il nuovo padrone del club più antico d'Italia è l'imprenditore rumeno, già patron del Rapid Bucarest. Un nome che non dice molto ai calciofili nostrani e che di certo non era mai stato accostato al Grifone nelle scorse settimane.Eppure chi lo conosce bene assicura che il 52enne re di divani già da tempo fosse sulle tracce della società rossoblù: "- ha rivelato Cristiano Bergodi, ex allenatore proprio del Rapid nella passata stagione - 'Che ne pensa di questa ipotesi', mi chiese? Poi non ne ho saputo più niente. Ma pensava a una partnership per entrare al Genoa, me lo disse in una riunione e oggi scopro che ha comprato il club!".

L'ex difensore della Lazio ha poi spiegato anche che tipo di persona sia Sucu: "E lo ha dimostrato nel campionato rumeno, prendendo tanti giocatori importanti. E' un investitore di livello. Nel calcio poi ci sono tante variabili ma. Quando è entrato al Rapid, con la squadra in Serie B, l'ha riportata in A e poi ha iniziato a fare cose importanti, con garanzie dal punto di vista finanziario".