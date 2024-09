AFP/Getty Images

Potrebbe essere l'ex di Milan e Sassuoloil rinforzo a parametro zero del Genoa.Il 29enne andaluso, rimasto svincolato dopo la negativa esperienza in neroverde della passata stagione conclusa con la retrocessione in Serie B degli emiliani,. Ne dà notizia l'esperto di mercato Niccolò Schira.Il grave infortunio occorso a Ruslan Malinovskyi, che costringerà l'ucraino ai box per gran parte del campionato, e la fragilità fisica di Junior Messias stanno inducendo la dirigenza genoana a rivolgersi al mercato dei senza contratto per provare a irrobustire qualitativamente e quantitativamente un organico piuttosto scarno.

In rossonero Castillejo ha collezionato 113 e dieci reti in quattro anni, vincendo anche lo scudetto 2021-'22. Lasciato il Milan è tornato in Spagna, al Valencia che, dopo una sola stagione, lo ha girato in prestito al Sassuolo.