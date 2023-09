Ruslan Malinovskyi è pronto. Smaltito totalmente l'affaticamento muscolare che lo aveva colpito all'inizio della scorsa settimana costringendolo a saltare gran parte della gara con il Napoli, il centrocampista ucraino del Genoa è pronto a riprendersi un posto da titolare nello scacchiere di mister Gilardino.



Domani sera, nella trasferta di Lecce, l'ex Atalanta si candida per tornare in campo dal primo minuto, magari affiancando Gudmundsson sulla trequarti alle spalle di Retegui, oppure agendo da mezzala nel centrocampo rossoblù.



Tuttavia, alla luce della bella prova offerta dai suoi ragazzi con il Napoli, non è neppure da escludere che il tecnico biellese opti per confermare in blocco l'11 iniziale visto all'opera con i partenopei. Una scelta che consentirebbe di sfruttare la verve e la tecnica di Malinovskyi a gara in corso.



Le alternative, insomma, a Gilardino non mancano. E Malinovskyi è certamente una di queste.