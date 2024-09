Genoa, Malinovskyi si è operato: l'esito e i tempi di recupero

Getty Images

Ilche nella gioranta di ieri, nel corso della gara poi persa contro il Venezia, da solo, mentre calciava in scivolata, ha visto la sua caviglia rimanergli sotto il peso del corpo, girandosi totalmente e portando anche ad una frattura del perone. Oggi il centrocampista ucraino si è operato in Francia per stabilizzare l'articolazione della caviglia e il club ligure ha confermato il buon esito dell'operazione.Il Genoa, attraverso il proprio sito web e attraverso i propri canali ufficiali ha confermato con un comunicato stampa che "Il calciatore Ruslan Malinovskyi è stato sottoposto in mattinata a intervento chirurgico alla caviglia dx. L’intervento, eseguito dal Prof. Federico Santolini e dalla sua equipe, è perfettamente riuscito. Il giocatore sta bene e inizierà nei prossimi giorni la riabilitazione presso le strutture del Club".

Il giocatore Ruslan Malinovskyi è stato sottoposto in mattinata a intervento chirurgico alla caviglia dx. L’intervento, eseguito dal Prof. Federico Santolini e dalla sua equipe, è perfettamente riuscito. Il giocatore sta bene e inizierà nei prossimi giorni la riabilitazione… pic.twitter.com/V0g52udA7p — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 22, 2024

Il 2024 di Malinovskyi con il Genoa, salvo un recupero clamoroso che non è atteso, è di fatto già finito. Se il percorso riabilitativo andrà per il meglio rivedremo Malinvskyi in campo nel 2025, e bisognerà capire, in base all'andamento della riabilitazione se agli inizi del girone di ritorno o più avanti nel corso della stagione.