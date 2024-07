Genoa, Marotta esclude l'arrivo di Gudmundsson: "Il nostro mercato si chiude con Martinez"

Getty Images

Con una breve dichiarazione rilasciata ieri sera a Sky Sport, il neo-presidente dell'Inter,sembra escludere che dopo l'arrivo del portiere spagnolo i nerazzurri possano aggiudicarsi anche l'attaccante islandese del Genoa."Abbiamo sottoscritto i contratti di Zielinski e Taremi, poi la squadra è già competitiva di per sé - ha spiegato l'ex amministratore delegato - Dobbiamo chiudere il portiere, che sarà Martinez.

Nessun altro innesto, dunque, perche in qualche modoa lungo rimasto nei radar della società nerazzurra.Gli estimatori, ad ogni modo, a Gudmundsson non mancano. Le straordinarie prestazioni fornite nel corso dell'ultima stagione, che lo hanno reso il miglior 'partecipatore' d'Europa ai gol della propria squadra, hanno attirato su di lui le attenzioni di moltissime squadre, sia in Italia che all'estero. Corteggiamenti che hanno indotto il Genoa a fissare a 35 milioni di euro la cifra minima necessaria per assicurarsi le prestazioni del 27enne nordico.