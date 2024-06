Genoa, Matturro respinge le sirene: "So che mi cercano ma io voglio restare qui"

Getty Images

Tra le poche note dolenti nella stagione del Genoa c'è sicuramente il rendimento diIl giovane difensore uruguaiano, che soltanto un anno fa si laureava campione del mondo con la nazionale Under 20 di cui è capitano, ha incontrato molte difficoltà soprattutto a livello fisico nel suo primo campionato intero trascorso in Italia. “- ha raccontato il 19enne a Espn - Mi avevano detto che sarei tornato in campo soltanto la prossima stagione ma non è stato così. Sono riuscito ad andare avanti e nei test fisici ero il secondo giocatore più veloce della squadra. Così sono tornato disponibile già dopo due mesi e ho potuto giocare di nuovo e aggiungere minuti".

La società rossoblù dimostra di avere molta fiducia nel giocatore e nella sua crescita e lui stesso ammette di non avere alcuna intenzione di spostarsi da Genova, malgrado in diversi abbiano bussato alla sua porta: "dal Sudamerica, dal Medio Oriente, dall’EuropaSapevo dell’interesse del River Plate e so che anche il Peñarol mi ha cercato.