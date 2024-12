Getty Images

Doveva essere il nuovo uomo dei sogni rossoblù. Il giocatore in grado di non fare rimpiangere la dolorosa partenza di Albert Gudmundsson consentendo al Grifone di continuare a volare. InveceE pensare che i primi segnali sembravano andare nella direzione sperata da tutti. Il semestre trascorso a Genova nello scorso campionato aveva infatti lasciato ottime sensazioni sensazioni circa il potenziale di un ragazzo che a Marsiglia sembrava essersi perso dopo le ottime corse mostrate in avvio di carriera in patria. Vitinha aveva infatti concluso la passata stagione con due reti all'attivo, la seconda delle quali arrivata nella sfida casalinga dell'ultima giornata contro il Bologna. Un gol che sembrava un ponte ideale tra due stagioni: quella dell'ambientamenteo e quello dell'esplosione. Le successive partenze estive di Mateo Retegui e Albert Gudmundsson avevano poi contribuito ad aumentare le aspettative del popolo rossoblù nei suoi confronti.

nel frattempo riscattato dal Marsiglia per 18 milioni di euro dopo un sostanzioso sconto,In campo però le cose sono andate in maniera decisamente differente. I guai fisici che già lo avevano disturbato nei mesi precedenti si sono moltiplicati in questa prima parte di campionato, facendoli perdere un mese e mezzo, tra ottobre e novembre. Ma anche una volta lasciatosi alle spalle lo stiramento rimediato nella gara contro l'Atalanta, le cose per lui non sono andate affatto meglio. E neppure il cambio in panchina, con l'avvicendamento tra Gilardino e Vieiraa, sembra avergli portato benefici.

, incapace di trovarsi una collocazione in cui rendere al meglio sia nel 3-5-2 di Gilardino che nel 4-3-3 di Vieira.E le sue prestazioni ne risentono pesantemente. Il tempo per cambiare segno a una stagione fin qui negativa comunque non manca. E a quanto pare neppure il sostegno di una tifoseria che, malgrado tutto, continua a sperare che Vitinha sia davvero l'uomo dei sogni.