Ventiduemila spettatori sono già sicuri di assistere sabato sera dagli spalti del Luigi Ferraris alla sfida tra Genoa e Napoli. Una cifra destinata a salire ulteriormente nelle prossime ore. D'altronde il gemellaggio tra due squadre storicamente amiche le cui tifoserie non perdono occasione per consolidare il reciproco rispetto si preannuncia come una partita ricca di spunti d'interesse.



Ma la gara tra liguri e campani avrà un'ampia visione anche al di fuori del nostro Paese. Tra le varie testate televisive internazionali accreditate a trasmettere la sfida ci saranno troupe provenienti anche da Bosnia, Mongolia, Russia, Ucraina e Polonia. Un ottimo spot per il nostro campionato, con il Ferraris pronto a fare da degna cornice.