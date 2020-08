Non sarà al Genoa il futuro di Adama Soumaoro.



Il club rossoblù non ha esercitato il diritto di riscatto sul difensore francese giunto in Liguria in prestito lo scorso gennaio. Lo riferisce il quotidiano transalpino La Voix Du Nord, sostenendo come il giocatore tornerà a disposizione del Lille ma soltanto a tempo determinato. L'intenzione del club biancorosso, che ieri ha debuttato in campionato non convocando Soumaoro, sarebbe infatti quella di cedere il difensore a titolo definitivo.