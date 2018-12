Nell'elenco dei convocati per la gara di campionato che il Genoa disputerà oggi a Cagliari si possono leggere tra le righe alcune importanti indicazioni in vista dell'ormai imminente mercato invernale.



Leggendo i nomi dei giocatori lasciati a Pegli si possono infatti intuire i profili di coloro che sembrano destinati a cambiare maglia tra qualche settimana. I cinque che non prenderanno parte alla trasferta in Sardegna sono Mazzitelli, Gunter, Lapadula, Medeiros e Lakicevic. Tolti i primi due, alle prese con lievi infortuni, gli altri sono fuori dal progetto di Cesare Prandelli e anche se non sarà facile trovare loro una destinazione alternativa, difficilmente faranno parte del Genoa che verrà. Qualche speranza in più di permanenza la hanno Mazzitelli e Gunter, tormentati in questa prima parte di stagione da diversi guai fisici. Prandelli, che peraltro conosce già il difensore tedesco avendolo avuto in rosa ai tempi del Galatasaray, potrebbe decidere di trattenerli inizialmente con sè valutandone le possibilità di utilizzo.



Nell'elenco dei partenti figurono poi anche Federico Marchetti ed Ervin Zukanovic. Il primo non gradisce di aver perso la titolarità in luogo di Radu e vorrebbe cambiare aria; il secondo ha ricevuto importanti offerte, soprattutto da Frosinone, e potrebbe decidere di trasferirsi altrove.