È stato protagonista della salvezza dell'Ascoli. Ora per Abdelhamid Sabiri si aprono le porte della Serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Genoa ha bussato alle porte del club marchigiano per verificare la fattibilità dell'operazione. I bianconeri chiedono almeno due milioni di euro, e non è da escludere, inoltre, la pista che porta alla Lazio.