Prime parole da (quasi) neo-giocatore del Genoa per Marko Pajac.



Il laterale croato, prelevato in prestito annuale dal Cagliari, si è presentato questa mattina al porto antico di Genova per sostenere le visite mediche preliminari alla firma del suo nuovo contratto con il Grifone: "Andreazzoli e Capozucca anno pesato molto sulla mia scelta di venire qui - ha dichiarato il 26enne ai cronisti presenti - personalmente sono molto contento di lavorare con loro in questa nuova avventura.”



Pajac ha poi spiegato quali siano le sue peculiarità e su ciò che si attende dalla stagione del Genoa: "Sono un esterno che spinge molto lungo la fascia. Qui mi aspetto di trovare una squadra forte, che vada bene in campionato e che possa fare qualche un buon risultato.”