Genoa-Parma 1-0GenoaLeali 6,5: si fa sempre trovare prontoDe Winter 6: lavora bene in fase di coperturaBani 6: difende con ordineVasquez 5,5: si divora due gol nella stessa azioneMartin 6: molto propositivo sulla fascia sinistraThorsby 6: prestazione sufficiente (dal 78' Masini: sv)Badelj 5,5: qualche pallone sbagliato, poi si fa male ed esce (dal 44' Kasa 5,5: non entra bene)Frendrup 6,5: sblocca una partita complicata per il GrifoneZanoli 6: buona gara (dall'83' Sabelli: sv)Pinamonti 6: grande generosità da parte dell'attaccante italianoMiretti 6,5: semina il panico nella difesa del Parma (dal 78' Ekhator: sv)

All. Vieira 6,5: ancora una buona prova da parte dei suoi ragazzi e punti importantissimi in ottica salvezzaParmaSuzuki 6: sul tiro deviato di Frendrup non può nullaDelprato 5,5: sfortunato in occasione della deviazione sul gol di FrendrupValenti 6,5: è forse il migliore dei suoiBalogh 6: gara sufficiente interrotta da un infortunio (dal 59' Hainaut 6: entra e fa il suo)Valeri 6: blocca le offensive avversarieKeita 6: aggredisce i portatori di palle (dall'84 Haj Mohamed: sv)Sohm 5,5: a volte è un po' troppo frettoloso nelle scelte

Almqvist 5,5: non brilla al Ferraris (dal 59' Cancellieri 6: prova a dare la scossa)Hernani 5,5: prestazione opaca (dal 72' Camara 6: non cambia gli equilibri della gara)Mihaila 5,5: resta ingabbiato nella difesa del Genoa (dal 72' Man 5,5: non è ancora al meglio e si vede)Bonny 5,5: entra poco nel vivo del giocoAll. Pecchia 5: il suo Parma cade rovinosamente al Ferraris e resta in una pericolosa 17esima posizione a solo un punto dalla zona retrocessione