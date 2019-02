Nove anni e tre mesi: tanto ha dovuto attendere Mimmo Criscito prima di tornare ad esultare con la maglia del Genoa.



L'eurogol realizzato ieri pomeriggio dal capitano rossoblù e risultato decisivo per regalare ai suoi compagni il successo in extremis sulla Lazio è stato il primo in Serie A per il laterale campano dalla stagione 2009-2010. La sua ultima rete con la maglia del Grifone risaliva infatti al 22 novembre 2009, quando il suo sinistro al 62' di Livorno-Genoa non impedì ai liguri di uscire sconfitti dall'Ardenza.



Dopo di allora e fino a ieri Criscito ha disputato altre 80 gare con la maglia rossoblù, inframezzate dal settennato in Russia con lo Zenit, senza più trovare la via del gol.