Genoa, pericolo turco per Vasquez: Mourinho lo vuole al Fenerbahce

Possibile insidia turca per il Genoa dal mercato di gennaio.



Nell'ormai imminente finestra invernale di contrattazioni il club rossoblù dovrà resistere agli assalti che da diverse parte proverranno per i suoi gioielli più preziosi. Tra essi rientra a pieno titolo anche Johan Vasquez, pilastro della retroguardia rossoblù finito nel mirino di molti club.



Il difensore messicano sarebbe in particolare un obiettivo concreto del Fenerbahce, squadra di Istanbul allenata da una vecchia conoscenza del nostro calcio quale Josè Mourinho.

Secondo la stampa turca Vasquez sarebbe il sostituto ideale del 23enne olandese Jayden Oosterwolde, la cui stagione sarebbe già prematuramente terminata a causa della rottura del legamento crociato. Ma sull'ex Cremonese ci sarebbero anche almeno un paio di club tedeschi, come Stoccarda e Augsburg