Il dg del Genoa, Giorgio Perinetti, è intervenuto a Sky Sport prima del match con la Juventus: "Piatek?Questo lo ha detto il nostro presidente, lo ha ribadito più volte e lo confermiamo ovviamente anche noi, nel senso che non può muoversi a gennaio. Speriamo che sia così talmente interessante da farci venire tentazioni per Luglio, vuol dire che ha fatto bene, vuol dire che è seguito, vuol dire che è cresciuto, che ha fatto tanti gol e che ha aiutato ancora la squadra. Il nostro obiettivo quest’anno è di fare un campionato interessante sotto il profilo del gioco, della positività e anche dei risultati. Quindi speriamo che questo ci aiuti. Non è certamente in programma di perdere giocatori importanti a Gennaio, e lui meno di tutti".