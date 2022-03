Il Genoa continua a guardare verso i mercati del nord Europa alla ricerca di giovani rinforzi.



Tra i candidati finiti nel mirino della dirigenza rossoblù ci sarebbe anche il centrocampista offensivo classe 2000 Kevin Yakob. Il presunto interesse dei rossoblù per lo svedese dell'IFK Goteborg sembra non sorprendere il suo agente Alex Reggiani che al portale scandinavo Fotbolltransfers.com ha a tal proposito dichiarato quanto segue: “Non posso confermare o negare queste informazioni, ma non sorprende che ci sia interesse dato che il contratto di Kevin scade alla fine dell’anno e al momento non gli è stato offerto alcun rinnovo di contratto".