A meno di due mesi dal via ufficiale della sessione invernale del calciomercato il Genoa comincia a scandagliare l'orizzonte alla ricerca di nuovi rinforzi.



Uno dei reparti che più necessita forze fresche è certamente l'attacco la cui prolificità fin qui è stata quantomeno deludente. Tra i profili monitorati dalla dirigenza rossoblù, secondo Primocanale, ci sarebbe anche quello del 25enne Aleksandar Mitrovic, nazionale serbo attualmente in forza al Fulham.



Mettere le mani sul centravanti balcanico tuttavia non sarà semplice vista l'esosa richiesta degli inglesi che per il suo cartellino pretendono non meno di 20 milioni di euro.



Arrivato a Londra nel gennaio del 2018, dopo due stagioni e mezza al Newcastle, Mitrovic con la maglia dei Cottagers viaggia ad una media di un gol ogni due gare, avendo realizzato fino ad oggi 35 reti in poco più di 70 partite ufficiali. Una media migliorata quest'anno in Championship, la seconda divisione inglese, docve ha già esultato 12 volte in 16 apparizioni.