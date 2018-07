Il Genoa è alla ricerca di un difensore centrale per completare la propria linea arretrata.



L'obiettivo numero uo, ormai da oltre un mese, è l'ex interista Lisandro Lopez ma l'estenuante trattativa in essere con il Benfica sembra destinata a non avere mai fine, nonostante il giocatore abbia espresso il suo gradimento a ritornare in Serie A dopo l'infelice parentesi in nerazzurro.



Pur continuando a seguire la situazione del centrale argentino convinta di poterla prima o poi sbloccare a proprio favore, la società ligure non perde di vista gli obiettivi alternativi. Una pista è quella che porta in Brasile dove piace il roccioso marcatore del Bahia Tiago Pagnussat.

In possesso del passaporto italiano e con un prezzo d'acquisto inferiore ai due milioni di euro, il 28enne di Sao Jorge d'Oeste potrebbe essere il profilo giusto per il Grifone qualora tramontasse del tutto la trattativa per Lisandro Lopez.