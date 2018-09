Krzysztof Piatek è l'uomo del momento. E non solo in casa Genoa. Con le sue reti, 10 in sei gare ufficiali, il polacco sta trascinando il Grifone e soprattutto sta attirando su di sé le attenzioni di mezza Europa. "Sono contento per le vittorie, più che per i gol. Il merito va ai compagni che producono le condizioni per essere pericoloso”.



Con il gol di ieri al Chievo Piatek è diventato il primo genoano sempre a segno nelle prime cinque giornate di campionato nella storia plurisecolare del club pioniere del calcio in Italia: “Ringrazio per le dimostrazioni. Mi fa piacere, non lo nego, essere entrato nella storia di un club come il Genoa, il più antico in Italia, in un tempo così breve”.



Ora però occorre cercare di trascinare il Genoa alla vittoria anche lontano da Marassi: "Tocca a noi portare in trasferta la mentalità che dimostriamo con più continuità davanti al nostro pubblico. Per ora ci siamo riusciti solo a sprazzi. Vuol dire che dobbiamo dare qualcosa in più a livello di atteggiamento di squadra”.