Genoa, Piciocchi: "La nuova proprietà vuole investire nel Ferraris"

A meno di una settimana dall'annuncio ufficiale che ha sancito il passaggi del club più antico d'Italia dalle mani della 777 Partners a quelle di Dan Sucu, dal Comune di Genova si dicono convinti che anche la nuova società sarà disposta a prendersi carico del restyling dell'impianto di Marassi.Ad affermarlo è stato il sindaco facente funzione, Pietro Piciocchi, a Il Secolo XIX: “

Per il Comune di Genova, proprietario del Ferraris, la ristrutturazione dell'impianto è da tempo uno dei punti fondamenti per il futuro della città: "Lo stadio va assolutamente rinnovato e, soprattutto, dev’essere un volano per la rigenerazione di Marassi“.