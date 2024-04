Genoa, più Ekuban che Retegui: contro la Fiorentina attacco a sorpresa

Marco Tripodi

50 minuti fa



Caleb Ekuban in vantaggio su Mateo Retegui. Nel Genoa che questa sera farà visita alla Fiorentina nel posticipo del 31° turno di Serie A c'è un ballottaggio in attacco. E' quello che riguarda chi completerà il reparto al fianco di Albert Gudmundsson.



Dopo aver saltato per squalifica la sfida di domenica scorsa contro il Verona, l'italo-argentino è formalmente a disposizione di Alberto Gilardino. Tuttavia il numero 19 rossoblù è anche reduce dalla distorsione alla caviglia rimediata due settimane fa contro il Frosinone. Un guaio ormai alle spalle che tuttavia ne ha condizionato la preparazione alla partita di questa sera. Ecco perché il tecnico del Grifone starebbe seriamente pensando di preferirgli dal primo minuto proprio Caleb Ekuban che contro il Verona ha sfruttato l'occasione segnato il gol del momentaneo 1-1 che ha dato il via alla rimonta vincente del Genoa.