Ecco le dichiarazioni di Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, alla vigilia del derby contro la Sampdoria di domani pomeriggio: "Il derby è la partita che tutti vorrebbero giocare. Si provano sensazioni forti ed emozioni che non vedo l'ora di vivere. Per me è il derby d'Italia perché convivono insieme contrasti e familiarità. È pazzesco, riempie di affetto ogni persona e sposta l'amore verso la squadra. Un'atmosfera unica! Affronteremo una squadra che sa palleggiare e costruire: giocano da anni insieme mentre noi stiamo cercando il nostro equilibrio. Dovremo riuscire ad attaccare la loro linea difensiva col pressing alto, ma senza perdere gli equilibri tattici. Le prestazioni contro Juve e Napoli ci hanno insegnato che possiamo fare bene contro le grandi. La Sampdoria è un'ottima squadra quindi speriamo di replicare. Abbiamo cercato di mantenere il nostro modo di fare ma la testa è stato sempre sul derby. Anche se lo stadio inciderà molto (è la Samp a giocare in casa, ndr) è un match senza pronostico. Oltretutto Marassi ti può dare molto di più rispetto ad altri stadi ma ti può togliere perché nel momento di difficoltà devi tirare fuori gli attributi. Non dobbiamo pensare alla classifica ma a fare una grande prestazione. L'orario? Non importa, si può giocare a qualsiasi ora. Certo, domenica alle 15 è l'orario giusto per il calcio romantico. La formazione? Tutti i giocatori sono pronti, sono convinto che chi scenderà in campo fornirà una grande prestazione perché sono partite in cui tutti vorrebbero essere protagonisti. Se i ragazzi sanno cosa fare non sentiranno la pressione. Giampaolo? Un maestro, capace di modellare e squadre in base alle sue idee. Chi toglierei alla Samp? Quagliarella, giustamente premiato anche da Mancini con la convocazione in Nazionale."