Rinvio scongiurato.

L'ipotesi che la gara di questa sera, valida per il 27° turno di Serie B, tra Cagliari e Genoa potesse essere rinviata a causa del mancato arrivo in Sardegna dei liguri non si verificherà.



Dopo il problema meteorologico dovuto al forte vento spirante in mattinata sull'aeroporto genovese che ha impedito il decollo del volo che avrebbe dovuto portare il Grifone sull'isola prima di pranzo, la questione si è risolta nel pomeriggio. Attorno alle quindici, dopo aver mangiato e riposato in un hotel adiacente allo scalo intitolato a Cristoforo Colombo, il Genoa si è regolarmente imbarcato su un charter proveniente da Bergamo e destinato a Cagliari. L'arrivo nel capoluogo sardo è previsto poco dopo le sedici. Due ore e mezza prima del fischio d'inizio della sfida della Domus Arena.