Genoa, Vitinha rivede il campo: ecco quando può tornare disponibile

I primi piccoli sorrisi in arrivo dall'infermeria delper Alberto Gilardino.Oltre che sui recuperi di Mattia Bani e Brook Norton-Cuffy, entrambi candidati a rientrare a disposizione per la prima gara dopo la sosta, lo scontro diretto del Ferraris contro il Cagliari, il tecnico piemontese potrebbe presto ritrovare anche un altro assente di lungo corso.Dopo oltre un mese di stop ieri infatti, seppur in maniera individuale e molto leggera. L'attaccante portoghese, giorno della sfida in casa dell'Atalanta persa 5-1 dal Grifone. L'ex Marsiglia fu costretto ad abbandonare il campo del Gewiss Stadium a pochi minuti dal triplice fischio, accusando un dolore muscolare alla coscia destra che i successivi esami strumentali stabiliranno essere una

Uno stop lungo, dunque, per Vitinha che tuttavia da ieri. Per il pieno recupero e il conseguente rientro in campo del giocatoreTitolare inamovibile fino al momento dell'infortunio, l'attaccante lusitano è ancora alla ricerca del suo primo gol stagionale. La sua ultima segnatura risale infatti all'ultimo turno dello scorso campionato quando assieme all'altro attuale indisponibile rossoblù Ruslan Malinovskyi griffò il 2-0 casalingo sul Bologna.