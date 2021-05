La rete non è servita a portare punti in classifica al Genoa ma se non altro il rigore battuto e realizzato quest'oggi da Gianluca Scamacca all'80 minuto della gara contro la Lazio è servito ai rossoblù per interrompe un digiuno assoluto in questo 2021.



L'ultima, e finora unica, massima punizione decretata a favore del Grifone nel campionato in corso risaliva infatti al 23 dicembre scorso, giorno del quarto esordio di Davide Ballardini sulla panchina più antica d'Italia e della vittoria in rimonta sullo Spezia. A decretare quel successo fu proprio il rigore del 2-1 trasformato a metà ripresa da Mimmo Criscito.



Da allora è trascorso più di un girone di Serie A, per l'esattezza 20 gare, ma di fischi a favore nelle aree avversarie per i rossoblù non ne erano più arrivati. Almeno fino ad oggi.