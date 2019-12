Lasse Schone prova a spronare i suoi compagni del Genoa. Intervistato dal quotidiano olandese Het Parool il centrocampista danese ha detto la sua sull'attuale momento del Grifone: “Non sopporto perdere - ha dichiarato il 32enne scandinavo - Ho vinto la maggior parte delle mie partite all’Ajax per sette anni, quindi lo trovo difficile. Dobbiamo cercare di mantenere la calma. Ci sono stati molti cambiamenti in breve tempo, allenatori e moduli. Per ritrovare la fiducia abbiamo bisogno di vittorie, ma per poter vincere abbiamo bisogno di fiducia".



Concetto rimarcato poco dopo: “Abbiamo bisogno di vittorie, di punti: dobbiamo salire in classifica. Questo è particolarmente importante mentalmente, perché la nostra fiducia ha bisogno di una spinta”.