A cinque giorni dalla fine del mercato il futuro al Genoa di Romulo resta un enigma.



L'italobrasiliano è da tempo ritenuto non indispensabile da Aurelio Andreazzoli il quale ha dato il via libera alla società nel caso arrivasse un'offerta per l'ex Juventus. Cosa che al momento non si è ancora verificata. Fino a lunedì sera comunque tutto è possibile ed il club nel frattempo si è mosso per individuare il suo eventuale sostituto sulla corsia di destra.



Il nome presente sul taccuino di Stefano Capozucca è quello di Giulio Donati. Dopo una carriera quasi interamente spesa in Germania, con le maglie di Bayer Leverkusen e Magonza, il 29enne di scuola Inter è ora svincolato e spera in una chiamata da parte di un club di A. Club che potrebbe essere il Genoa, a patto che prima si trovi una nuova destinazione per Romulo.