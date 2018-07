Ci sarebbe anche il Genoa nella lista delle società italiane interessate a prelevare il giovane talento svizzero Dimitri Oberlin.



Secondo fonti elvetiche al promettente attaccante del Basilea da settimane nel mirino di diversi club della nostra Serie A, dal Milan alla Fiorentina passando per la Sampdoria, starebbe facendo un pensiero anche la dirigenza ligure, nonostante il numero spropositato di attaccanti già presenti nell'attuale rosa rossoblù.



Nato in Camerun nel 1997 ma cresciuto nel paese alpino, tanto da giocare con tutte le nazionali giovanili rossocrociate fino a debuttare lo scorso marzo anche in quella maggiore, Oberlin è una prima punta molto fisica ed è considerato l'astro nascente del calcio svizzero. Arrivato al Basilea un anno fa, dopo tre stagioni di maturazione in Austria, è balzato agli onori della cronaca internazionale dopo aver realizzato quattro reti in otto presenze nell'ultima Champions League.