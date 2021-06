Il futuro di Eldor Shomurodov sarà ancora colorato di rossoblù.



Ad assicurarlo è lo stesso attaccante uzbeko dal ritiro della sua nazionale, impegnata in questi giorni nelle qualificazioni asiatiche al mondiale del 2022: “Non ho ancora parlato con il club - ha dichiarato il giocatore - ma tornerò al Genoa. Ho un contratto, mi unirò al raduno nel mese di luglio”.



L'attaccante asiatico ha poi negato di aver avuto qualsiasi contatto con la Juventus nella finestra invernale di mercato: "Io non ho mai parlato con nessuno. Della questione ho saputo leggendo i giornali".



Riguardo al suo approccio con il nostro campionato, Shomurodov si dichiara moderatamente soddisfatto: "Credo di aver fatto una buona stagione, considerato che si trattava della mia prima volta in Serie A. Se un giocatore è soddisfatto, smette di crescere: io invece continuerò ad impegnarmi per andare avanti sulla strada”.