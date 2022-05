Potrebbe proseguire in Belgio la carriera di Gabriel Charpentier.



L'attaccante francese di proprietà del Genoa pare infatti avere parecchi estimatori in Jupiter League. Malgrado la sfortunata stagione vissuta in prestito al Frosinone e condizionata dal lungo infortunio che gli ha fatto saltare buona parte del campionato, il 23enne ex Avellino avrebbe attirato l'interesse sia dell'Anderlecht che del Club Brugge.



I rossoblù lo lascerebbero partire solo di fronte ad un'offerta da almeno 5 milioni di euro ma non è da escludere che Alex Blessin decida di tenerlo con sé in B.



A riportare la notizia è il portale FootMercato.net.