Bisognerà attendere ancora qualche giorno per conoscere il futuro di Cesare Prandelli e quindi il nome dell'allenatore del Genoa per la prossima stagione.



Il faccia a faccia risolutivo tra il tecnico bresciano e il presidente Enrico Preziosi, inizialmente programmato per i primi giorni di questa settimana, difficilmente potrà svolgersi prima di mercoledì a causa dei molti impegni lavorativi dell'imprenditore irpino.



Soltanto a metà settimana quindi si saprà se Prandelli resterà in sella al Grifone oppure il suo incarico verrà interrotto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale fissata al 30 giugno 2020.