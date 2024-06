Genoa, sogno per l'attacco: mirino sull'ex PSG Goncalo Guedes

Prime mosse di mercato in entrata per il Genoa che dopo aver ceduto ufficiale il giovane polacco Alexander Buksa al Gornik Zabrze e in attesa di definire il passaggio di Josep Martinez all'Inter scruta l'orizzonte alla ricerca di rinforzi da regalare ad Alberto Gilardino.Uno dei possibili nuovi innesti potrebbe essere il portoghese, 27enne mancino di proprietà del Wolverhampton ma reduce da una stagione trascorsa in prestito tra Benfica e Villareal.Talento puro, in grado di coprire ogni ruolo del fronte d'attacco,. Al suo attivo vanta anchecon la cui maglia ha preso parte al Mondiale di Russia 2018 e ha realizzato il gol decisivo nella finale di Nation League contro l'Olanda del 2019.

recentemente acquisito a titolo definitivo dal Grifone.