Stagione finita per Oscar Hiljemark. Il Genoa Cricket and Football Club informa che il centrocampista Oscar Hiljemark è stato sottoposto in data odierna a intervento artroscopico per conflitto femoro-acetabolare bilaterale. L’operazione eseguita a Goteborg, in Svezia, dai dottori Frederic Bergstrom e Michele Sansone, alla presenza del medico sociale dott. Marco Stellatelli, ha avuto esito positivo. I tempi di recupero per il ritorno alla piena attività sono stimati in sei mesi. Il percorso riabilitativo ha inizio con effetto immediato.